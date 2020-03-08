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Мужчину, напавшего на сотрудницу полиции в маршрутке, арестовали

Воскресенье, 8 марта 2020, 08:26
Мужчину, напавшего на сотрудницу полиции в маршрутке, арестовали

Жителя Броваров, который 6 марта напал в маршрутке на сотрудницу полиции, арестовали на 60 суток без права залога.

Источник: полиция Киевской области

Детали: 7 марта Деснянский суд Киева избрал нападавшему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

По факту разбойного нападения столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

В полиции отметили, что в настоящее время также продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

Что предшествовало: 6 марта вечером в маршрутке "Киев-Бровары" на территории столицы мужчина напал на девушку-полицейскую за то, что отказала в его "ухаживании". Его задержали неравнодушные пассажиры и передали полиции.

Украинская правда

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Темы: полицияКиеварест
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