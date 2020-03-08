Премьер Чехии: Италия должна запретить гражданам ездить в Европу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Италия должна запретить всем своим гражданам ездить в Европу, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем отдать такое распоряжение в Шенгене", - сказал Бабиш.

Чешская Республика сообщила о 26 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции по состоянию на вечер субботы, большинство из которых были связаны с лицами, которые путешествовали из Италии или общались с кем-то, кто был там.

Напомним, правительство Италии закрыло на карантин регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

По последним данным, число инфицированных в Италии достигло 5883 случаев, 233 человека умерли, 589 - вылечились.