Накануне суда по МН17 родственники погибших устроили молчаливую акцию
Воскресенье, 8 марта 2020, 12:43
Накануне судебного процесса по катастрофе самолета рейса МН17, который начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге.
Источник: Укринформ в Гааге
Детали: Напротив посольства России в Гааге родственники погибших поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов.
К акции также присоединились и простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.
Предыстория:
- Суд по катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта.
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
- Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.