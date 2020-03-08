Накануне суда по МН17 родственники погибших устроили молчаливую акцию

Накануне судебного процесса по катастрофе самолета рейса МН17, который начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге.

Источник: Укринформ в Гааге

Детали: Напротив посольства России в Гааге родственники погибших поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов.

К акции также присоединились и простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.

Предыстория: