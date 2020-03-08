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Накануне суда по МН17 родственники погибших устроили молчаливую акцию

Воскресенье, 8 марта 2020, 12:43
Накануне суда по МН17 родственники погибших устроили молчаливую акцию

Накануне судебного процесса по катастрофе самолета рейса МН17, который начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге.

Источник: Укринформ в Гааге

 
 

Детали: Напротив посольства России в Гааге родственники погибших поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов.

К акции также присоединились и простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.

Предыстория:

  • Суд по катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта.
  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Темы: MH17суд
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