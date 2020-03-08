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В Италии коронавирусом инфицирован еще один глава региона

Воскресенье, 8 марта 2020, 12:48
В Италии коронавирусом инфицирован еще один глава региона

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сдал положительный результат на коронавирус, став вторым региональным президентом, заболевшим за последние 24 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RAI.

Чирио заявил, что у него нет симптомов болезни, но теперь он будет находиться дома в изоляции с женой и двумя детьми.

Пьемонт является четвертым наиболее пострадавшим регионом в Италии от вспышки коронавируса, которая произошла в прошлом месяце.

В субботу стало известно о том, что коронавирус выявили у главы региона Лацио Никола Дзингаретти.

По последним данным ,количество инфицированных в Италии превысило 5000 человек, умерли 233 пациента.

Правительство Италии закрыл на карантин регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Темы: Италиякоронавирус
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