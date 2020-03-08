В Италии коронавирусом инфицирован еще один глава региона

931 просмотр
Воскресенье, 8 марта 2020, 13:48

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сдал положительный результат на коронавирус, став вторым региональным президентом, заболевшим за последние 24 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RAI.

Чирио заявил, что у него нет симптомов болезни, но теперь он будет находиться дома в изоляции с женой и двумя детьми.

Пьемонт является четвертым наиболее пострадавшим регионом в Италии от вспышки коронавируса, которая произошла в прошлом месяце.

В субботу стало известно о том, что коронавирус выявили у главы региона Лацио Никола Дзингаретти.

По последним данным ,количество инфицированных в Италии превысило 5000 человек, умерли 233 пациента.

Правительство Италии закрыл на карантин регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Темы: Италия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер Чехии: Италия должна запретить гражданам ездить в Европу 8 марта 2020, 11:40
16 млн человек на карантине: Италия закрыла Ломбардию и еще 14 провинций 8 марта 2020, 10:04
Италия закроет на карантин 12 провинций 8 марта 2020, 03:33
Все новости
Главные новости
Зеленский пошутил, что ему иногда хочется вешать олигархов
16 млн человек на карантине: Италия закрыла Ломбардию и еще 14 провинций
Италия закроет на карантин 12 провинций
МОЗ запустило Telegram-бот для разъяснений о коронавирусе в Украине
Все новости
артефакты

Кто такие суфражистки и как они боролись за права женщин. 12 исторических плакатов

здоровье

Топ-9 продуктов, которые повышают иммунитет

социум

Опека ангела. Как в Украине работают с родителями, которые похоронили младенцев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів