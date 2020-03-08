Из-за обстрела возле Марьинки возник пожар, поврежден опорный пункт

Один из украинских опорных пунктов недалеко от Марьинки в Донецкой области поврежден в результате пожара, вспыхнувшего из-за обстрела российскими оккупационными войсками.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: По свидетельству командира одного из подразделений, которое защищает Марьинку, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

В результате обстрела загорелась сухая трава, пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.

По его словам, огонь повредил один из украинских опорных пунктов, другой удалось спасти. Пожар локализован.

Фото пресс-центра ООС

Украинский военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки.

В пресс-центре ООС отметили, что оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки.