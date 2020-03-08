За сутки от коронавируса в Иране погибли 49 человек, все рейсы в страны Европы отменены

В Иране зафиксировано 49 новых смертей от коронавируса в течение последних суток, общее число жертв COVID-19 в Иране достигло 194 человек.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана

Детали: По данным ведомства, в стране подтверждено более 6,5 тыс. случаев инфицирования.

Власти страны призвали иранцев избегать путешествий по стране и оставаться при возможности дома.

Вместе с тем IranAir - местный гражданский авиаперевозчик - сообщил, что отменяет все рейсы в Европу из-за "ограничений, которые накладывает Европа по непонятным причинам".

Предыстория:

Из-за коронавируса в Иране скончались несколько чиновников, в частности советник верховного лидера и бывший посол в Ватикане. У части чиновников выявили инфицирование вирусом, в частности в вице-президента, заместителя министра здравоохранения и более чем у 20 членов парламента.

В рамках борьбы с коронавирусом власти страны закрыли школы и университеты и запретили проведение масштабных культурных и спортивных событий, а также сократили количество рабочих часов.