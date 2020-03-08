Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки от коронавируса в Иране погибли 49 человек, все рейсы в страны Европы отменены

Воскресенье, 8 марта 2020, 15:59
За сутки от коронавируса в Иране погибли 49 человек, все рейсы в страны Европы отменены

В Иране зафиксировано 49 новых смертей от коронавируса в течение последних суток, общее число жертв COVID-19 в Иране достигло 194 человек.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана

Детали: По данным ведомства, в стране подтверждено более 6,5 тыс. случаев инфицирования.

Власти страны призвали иранцев избегать путешествий по стране и оставаться при возможности дома.

Вместе с тем IranAir - местный гражданский авиаперевозчик - сообщил, что отменяет все рейсы в Европу из-за "ограничений, которые накладывает Европа по непонятным причинам".

Предыстория:

Из-за коронавируса в Иране скончались несколько чиновников, в частности советник верховного лидера и бывший посол в Ватикане. У части чиновников выявили инфицирование вирусом, в частности в вице-президента, заместителя министра здравоохранения и более чем у 20 членов парламента.

В рамках борьбы с коронавирусом власти страны закрыли школы и университеты и запретили проведение масштабных культурных и спортивных событий, а также сократили количество рабочих часов.

Темы: коронавирусИранавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: