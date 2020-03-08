Понедельник половина Украины встретит с дождем и туманами

В понедельник, 9 марта, ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются дожди и туман с видимостью 200-500 м.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По прогнозам синоптиков, в высокогорьях Ивано-Франковской области в понедельник сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Туман 9 березня очікується у західних, центральних та північних областях

По прогнозам Диденко, 9 марта в центральных областях ночью, утром дождь, днем местами небольшой дождь, +12...+14 градусов. На Днепропетровщине - до +20.

На Западе облачно, временами дождь, ожидается холодная погода, +5...+10 градусов. В северных регионах вероятны небольшие дожди, температура +7...+13.

В южной части Украины - без осадков, +14...+20, на побережье морей ощутимо прохладнее. На востоке Украины сухо и очень тепло, +14...+20 градусов.

В Киеве 9 марта ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около 10 градусов тепла.