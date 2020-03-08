Понедельник половина Украины встретит с дождем и туманами
В понедельник, 9 марта, ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются дожди и туман с видимостью 200-500 м.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: По прогнозам синоптиков, в высокогорьях Ивано-Франковской области в понедельник сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
По прогнозам Диденко, 9 марта в центральных областях ночью, утром дождь, днем местами небольшой дождь, +12...+14 градусов. На Днепропетровщине - до +20.
На Западе облачно, временами дождь, ожидается холодная погода, +5...+10 градусов. В северных регионах вероятны небольшие дожди, температура +7...+13.
В южной части Украины - без осадков, +14...+20, на побережье морей ощутимо прохладнее. На востоке Украины сухо и очень тепло, +14...+20 градусов.
В Киеве 9 марта ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около 10 градусов тепла.