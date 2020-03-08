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Путин хочет ограничения сроков для президента и "столетиями отработанных механизмов"

Воскресенье, 8 марта 2020, 17:58
Путин хочет ограничения сроков для президента и столетиями отработанных механизмов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для Росси "важна сменяемость власти" и необходимо ограничение числа президентских сроков, при этом парламентская республика для России "абсолютно неприемлема".

Источник: интервью для фильма "Пролетев над бездной", показанный в эфире телеканала "Россия-1", сообщает "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "На мой взгляд, чтобы гарантировать сменяемость власти - а для такой страны, как наша, это важно - все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено". 

"Для того, чтобы ситуация в стране была стабильной, нужно иметь стабильные, устойчивые, столетиями отработанные механизмы многопартийной системы. Но даже там, где они столетиями отработаны, мы сейчас видим большие сбои". 

"Я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны - это абсолютно губительно". 

Детали: По мнению Путина, парламентская республика для России "абсолютно неприемлема", как и идея о создании неких параллельных органов власти - например, о придании Госсовету дополнительных функций. 

Он также отметил, что "не намерен создавать неприемлемую для страны систему власти", чтобы сохранить пост.

Узнать больше: 

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Предыстория:

15 января 2020 года президент России Владимир Путин анонсировал радикальную конституционную реформу, в начале марта поправки Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поступили в Госдуму РФ.

Путин планирует подписать изменения в Конституцию 18 марта, в день аннексии Крыма.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проведут 22 апреля, но в Кремле уверяют, что дата не связана в днем ​​рождения Владимира Ленина.

Напомним, 

  • Ранее Путин заявил, что отказ от сильной президентской власти, двоевластие или переход к парламентской республике будут "губительными для России". По словам Путина, без сильной президентской власти в РФ "будет плохо".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинКонституцияРосcия
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