Антирекорд COVID-19: За сутки количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366

1464 просмотра
Воскресенье, 8 марта 2020, 19:59

В Италии количество жертв в результате инфицирования коронавирусом в воскресенье возросло на 133 - до 366 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на Агентство гражданской защиты Италии 

Детали:  Зафиксированный рост смертности стал самым большим с начала вспышки коронавируса в Италии. 

По данным чиновников, общее количество случаев заболевания в Италии возросло на 25% и достигло 7 375 случаев против 5883, зафиксированных по состоянию на 7 марта.  

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.  

Предыстория:

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других объектов по всей стране. 

Из-за распространения коронавируса не менее 16 миллионов человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций.

Радикальные меры введены до 3 апреля.

В настоящее время в Италии зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за пределами Китая.  

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
За сутки от коронавируса в Иране погибли 49 человек, все рейсы в страны Европы отменены 8 марта 2020, 16:59
Пассажирам Grand Princess разрешат сойти на берег в США 8 марта 2020, 15:44
В Италии коронавирусом инфицирован еще один глава региона 8 марта 2020, 13:48
Все новости
Главные новости
Количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366
Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми
Понедельник половина Украины встретит с дождем и туманами
Замена правительства влияет на задержку кредита МВФ - Bloomberg
Все новости
артефакты

Кто такие суфражистки и как они боролись за права женщин. 12 исторических плакатов

Фото

11 фото, которые расскажут, как защититься от коронавируса

Фото

Фотографии, которые хорошо объясняют, почему руки надо мыть с мылом и сколько времени

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!