Антирекорд COVID-19: За сутки количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366

В Италии количество жертв в результате инфицирования коронавирусом в воскресенье возросло на 133 - до 366 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на Агентство гражданской защиты Италии

Детали: Зафиксированный рост смертности стал самым большим с начала вспышки коронавируса в Италии.

По данным чиновников, общее количество случаев заболевания в Италии возросло на 25% и достигло 7 375 случаев против 5883, зафиксированных по состоянию на 7 марта.

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.

Предыстория:

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других объектов по всей стране.

Из-за распространения коронавируса не менее 16 миллионов человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций.

Радикальные меры введены до 3 апреля.

В настоящее время в Италии зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за пределами Китая.