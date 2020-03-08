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Антирекорд COVID-19: За сутки количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366

Воскресенье, 8 марта 2020, 18:59
Антирекорд COVID-19: За сутки количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366

В Италии количество жертв в результате инфицирования коронавирусом в воскресенье возросло на 133 - до 366 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на Агентство гражданской защиты Италии 

Детали:  Зафиксированный рост смертности стал самым большим с начала вспышки коронавируса в Италии. 

По данным чиновников, общее количество случаев заболевания в Италии возросло на 25% и достигло 7 375 случаев против 5883, зафиксированных по состоянию на 7 марта.  

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.  

Предыстория:

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других объектов по всей стране. 

Из-за распространения коронавируса не менее 16 миллионов человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций.

Радикальные меры введены до 3 апреля.

В настоящее время в Италии зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за пределами Китая.  

Украинская правда

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Темы: коронавирусИталияздоровье
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