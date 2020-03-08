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COVID-19: В Египте — первая жертва вируса, во Франции — запрет на массовые собрания

Воскресенье, 8 марта 2020, 21:50
COVID-19: В Египте — первая жертва вируса, во Франции — запрет на массовые собрания

В Египте зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

Источник: CNN, Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта, AFP, ВООЗ

Детали: Жертвой COVID-19 стал 60-летний турист из Германии. 

Отмечается, что мужчина был доставлен в больницу с лихорадкой после прибытия в Хургаду из Луксора 6 марта с положительным результатом теста на коронавирус и помещен в отделение интенсивной терапии из-за дыхательной недостаточности. От перевода на карантин пациент отказался. 

По данным Минздрава, погибший находился в Египте семь дней.

Во Франции введен запрет на проведение любых массовых мероприятий при участии более 1000 человек. Ранее запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек. 

В настоящее время во Франции зарегистрировано 1116 случаев коронавируса и 19 летальных случаев от инфекции. 

Вместе с тем в США зарегистрированы 512 случаев коронавируса, 49 из которых - у эвакуированных граждан из Уханя и с лайнера Diamond Princess. 442 случая заражения зарегистрированы в 33 штатах и округе Колумбия.  

По информации местных чиновников, в трех штатах зафиксирована 21 смертельный случай от COVID-19: 18 в Вашингтоне, два во Флориде, один - в Калифорнии. В этих штатах, а также в штатах Кентукки, Нью-Йорк, Мэриленд, Юта и Орегон объявлено чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп, несмотря на критику в свой адрес относительно неготовности Штатов противостоять быстрому распространению вируса, заявил об "идеально скоординированном и настроенном плане Белого дома по борьбе с коронавирусом". 

В Саудовской Аравии с понедельника из-за коронавируса будет приостановлена работа государственных, частных школ и университетов. 

По данным ВОЗ, по состоянию на 8 марта в Европе зафиксировано 9 389 случаев заражения коронавирусом, подтверждено 255 летальных случаев.

 

Украинская правда

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Темы: коронавирусФранцияЕгипетздоровье
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