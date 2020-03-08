В Кыргызстане участников марша за права женщин избили неизвестные, а милиция - задержала
В Кыргызстане неизвестные напали на участников марша за права женщин, после чего силовики задержали организаторов и участников марша.
Источник: Радио Азаттык
Детали: Марш должен был начаться с площади Победы, где организаторы раздавали участникам транспаранты.
В начале акции на участников напали неизвестные люди в масках. Некоторых участников марша били ногами, а транспаранты разбросали.
К месту конфликта подошли сотрудники милиции, которые начали задерживать организаторов и участников самого марша. После прибытия милиции нападавшие скрылись.
Задержанных отвезли в милицию, среди них оказались журналисты и активисты.
По словам задержанных, в милиции с ними "провели беседу", причину задержания не объяснили.
Несколько человек, в том числе журналистов, несовершеннолетних и иностранцев, позже отпустили.