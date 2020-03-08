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В Кыргызстане участников марша за права женщин избили неизвестные, а милиция - задержала

Воскресенье, 8 марта 2020, 22:29
В Кыргызстане участников марша за права женщин избили неизвестные, а милиция - задержала
фото - RFE/RL

В Кыргызстане неизвестные напали на участников марша за права женщин, после чего силовики задержали организаторов и участников марша.

Источник: Радио Азаттык

Детали: Марш должен был начаться с площади Победы, где организаторы раздавали участникам транспаранты.

В начале акции на участников напали неизвестные люди в масках. Некоторых участников марша били ногами, а транспаранты разбросали.

К месту конфликта подошли сотрудники милиции, которые начали задерживать организаторов и участников самого марша. После прибытия милиции нападавшие скрылись.

Задержанных отвезли в милицию, среди них оказались журналисты и активисты.

По словам задержанных, в милиции с ними "провели беседу", причину задержания не объяснили.

Несколько человек, в том числе журналистов, несовершеннолетних и иностранцев, позже отпустили.

 
 
фото - Радио Азаттык

Темы: права человекаполиция
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