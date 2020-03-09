Во Франции запретили проведение массовых мероприятий

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Понедельник, 9 марта 2020, 00:43

Во Франции в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 запретили все мероприятия по более тысячей участников.

Источник: министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает DW

Детали: По его словам, власть выдаст список событий, которые можно считать "полезными для национальной жизни" и которые позволят проводить.

Новые ограничения будут иметь негативные последствия для многих спортивных и развлекательных мероприятий в стране. Также для борьбы с эпидемией правительство Франции хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков.

Темы: Франция коронавирус


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