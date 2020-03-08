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Во Франции запретили проведение массовых мероприятий

Воскресенье, 8 марта 2020, 23:43
Во Франции запретили проведение массовых мероприятий

Во Франции в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 запретили все мероприятия по более 1000 участников.

Источник: министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает DW

Детали: По его словам, власть выдаст список событий, которые можно считать "полезными для национальной жизни" и которые позволят проводить.

Также для борьбы с эпидемией правительство Франции хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков. Ранее запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек. 

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Темы: Франциякоронавирус
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