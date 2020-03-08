Во Франции запретили проведение массовых мероприятий
Воскресенье, 8 марта 2020, 23:43
Во Франции в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 запретили все мероприятия по более 1000 участников.
Источник: министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает DW
Детали: По его словам, власть выдаст список событий, которые можно считать "полезными для национальной жизни" и которые позволят проводить.
Также для борьбы с эпидемией правительство Франции хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков. Ранее запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек.
Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.