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Главные новости воскресенья и ночи: Марш за права женщин, рекомендации МИД относительно COVID-19

Понедельник, 9 марта 2020, 07:00

Марш за права женщин в Киеве, рекомендации МИД относительно коронавируса – новости, которые были актуальны 8 марта.

О Международном дене борьбы за права женщин

В Киеве в митинге за права женщин на Михайловской площади приняли участие, по данным СМИ, около тысячи участников. Полиция сообщает о 2 тысячах.

Участники акции выступают за равные права женщин с мужчинами и равное представление женщин в органах власти.

Они также выступают за необходимость ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей криминализацию насилия в отношении женщин. Также организаторы мероприятия выступают против сексизма и дискриминации женщин.

О коронавирусе

Министерство иностранных дел в связи с распространением в мире COVID-19 подготовило рекомендации для украинцев.

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О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский признался, что иногда ему "очень хочется" вешать олигархов, но Украина выбрала демократический путь.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Российские оккупанты обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражение.

Европейская футбольная ассоциация приняла решение отменить обязательные рукопожатие футболистов перед матчами через коронавирус COVID-19.

Темы: Киев
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