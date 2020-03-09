Главные новости воскресенья и ночи: Марш за права женщин, рекомендации МИД относительно COVID-19

242 просмотра
Понедельник, 9 марта 2020, 08:00

Марш за права женщин в Киеве, рекомендации МИД относительно коронавируса – новости, которые были актуальны 8 марта.

О Международном дене борьбы за права женщин

В Киеве в митинге за права женщин на Михайловской площади приняли участие, по данным СМИ, около тысячи участников. Полиция сообщает о 2 тысячах.

Участники акции выступают за равные права женщин с мужчинами и равное представление женщин в органах власти.

Они также выступают за необходимость ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей криминализацию насилия в отношении женщин. Также организаторы мероприятия выступают против сексизма и дискриминации женщин.

О коронавирусе

Министерство иностранных дел в связи с распространением в мире COVID-19 подготовило рекомендации для украинцев.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

А мы продолжаем агитировать вас на то, чтобы вы подписались на наш телеграмм канал "УП. Кляті питання". 3-5 постов в день. Только важные новости на актуальные темы. Объясняем сложные вещи простым языком. И, самое главное, с шутками на грани!

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский признался, что иногда ему "очень хочется" вешать олигархов, но Украина выбрала демократический путь.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Российские оккупанты обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражение.

Европейская футбольная ассоциация приняла решение отменить обязательные рукопожатие футболистов перед матчами через коронавирус COVID-19.

Темы: Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Марш за права женщин в Киеве собрал 2 тысячи человек 8 марта 2020, 14:17
Мужчину, напавшего на сотрудницу полиции в маршрутке, арестовали 8 марта 2020, 09:26
В Киеве в маршрутке мужчина избил полицейскую, отказавшую в "ухаживании" 7 марта 2020, 09:17
Все новости
Главные новости
ООС: один военный погиб, пятеро получили ранения и один - боевое поражение
На всех континентах от COVID-19 вылечились 62 000 человек
Кокаин как защита от COVID-19: ВООЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса
Боевики из ПТРК попали в грузовик военных: один погиб, трое ранены
Все новости
артефакты

Кто такие суфражистки и как они боролись за права женщин. 12 исторических плакатов

тест

Что стоит, а что нет дарить на 8 марта?

опрос

Украинцы в большинстве своем считают, что дело женщины – семья, а мужчины – заработки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!