Главные новости воскресенья и ночи: Марш за права женщин, рекомендации МИД относительно COVID-19

Марш за права женщин в Киеве, рекомендации МИД относительно коронавируса – новости, которые были актуальны 8 марта.

О Международном дене борьбы за права женщин

В Киеве в митинге за права женщин на Михайловской площади приняли участие, по данным СМИ, около тысячи участников. Полиция сообщает о 2 тысячах.

Участники акции выступают за равные права женщин с мужчинами и равное представление женщин в органах власти.

Они также выступают за необходимость ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей криминализацию насилия в отношении женщин. Также организаторы мероприятия выступают против сексизма и дискриминации женщин.

О коронавирусе

Министерство иностранных дел в связи с распространением в мире COVID-19 подготовило рекомендации для украинцев.

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