Суд по делу MH17: в МИД назвали состав делегации от Украины и рассказали детали

Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов.

Источник: заместитель директора департамента МИД Украины по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева в комментарии Hromadske

Детали: По словам Золотаревой, МИД Украины в расследовании катастрофы лайнера занималось координацией общей работы, СБУ и представители Генпрокуратуры - опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и отсматривали видео с камер.

Делегация Украины, которая прибыла в Нидерланды, состоит из представителей Генпрокуратуры - заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который возглавил Совместную следственную группу, заместителя председателя СБУ, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

Прямая речь Золотаревой: "Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Только она. Остальные - будут оказывать ей максимальную моральную поддержку".

"По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины - Харченко - мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украине. Если бы он был на территории, подконтрольной Украине, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде".

"Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно происходить уголовное расследование".

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Предыстория:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Напомним,