Из-за коронавируса один из ключевых институтов ЕС ограничит деятельность

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Понедельник, 9 марта 2020, 15:51

Совет Европейского Союза, один из главных институтов блока, вводит дополнительные ограничения в своей деятельности для борьбы с коронавирусом.

Об этом "Европейской правде" в понедельник утром сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Согласно сообщению, количество заседаний Совета, его подготовительных органов и рабочих групп, будет сокращено. Решение о том, какие заседания проводить, будут принимать на регулярной основе.

Количество делегаций, участвующих в заседаниях Совета, будет ограничено. Все группы посетителей и несущественные тренинги будут прекращены.

Сотрудникам Совета рекомендуют по возможности ограничить проведение внутренних встреч и продолжать скрупулезно придерживаться рекомендуемых мер гигиены. 

Кроме того, совет обновил перечень мест, в отношении которых действуют ограничения на поездки сотрудников евроинституции, учитывая последние решения итальянских властей.

8 марта Италия закрыла Ломбардию и еще 14 провинций из-за стремительного распространения коронавируса, 16 млн человек оказались на карантине. 

По последним данным, в Италии от коронавируса скончались 366 человек, более 6 тысяч человек - инфицированы.

Темы: ЕС коронавирус


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