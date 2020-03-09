Прокуратура Нидерландов: боевики "ДНР" не могут прятаться за правилами войны

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Понедельник, 9 марта 2020, 16:30

То, что на территории Донбасса в 2014 году, велись боевые действия, не мешает преследовать боевиков в суде, считает прокуратура Нидерландов.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания по делу MH17.

Прокурор Вард Фердинандюсс считает, что боевикам, причастным к сбитию авиалайнера, "не удастся спрятаться за законами войны", поскольку не они не проводили законную военную операцию.

Таким образом прокуратура пыталась помешать вероятной линии защиты о том, что боевиков нельзя судить по уголовному праву, а взамен их действия подпадают под так называемое международное гуманитарное право - то есть под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.

Боевики "ДНР" не соответствуют требованиям международного гуманитарного права, пояснил Вард Фердинандюсс, поскольку они не представляют армию любого суверенного государства.

"Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане", - пояснил прокурор.

Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Подробнее о процессе читайте в статье "В двух шагах от Гааги: чего ждать от первого суда о сбитом Боинге MH17"

Темы: MH17 Нидерланды ДНР


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