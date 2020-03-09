Трамп прокомментировал спор России и Саудовской Аравии

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Понедельник, 9 марта 2020, 20:45

Президент США Дональд Трамп заявил, что спор между Саудовской Аравией и Россией по вопросу нефти является одной из причин падения рынка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это и фейковые новости является причиной падения рынка!" - написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также отметил: "Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!"

Напомним, цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые большие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

Темы: Трамп Росcия Саудовская Аравия нефть


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