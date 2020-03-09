Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп прокомментировал спор России и Саудовской Аравии

Понедельник, 9 марта 2020, 19:45
Трамп прокомментировал спор России и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что спор между Саудовской Аравией и Россией по вопросу нефти является одной из причин падения рынка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это и фейковые новости является причиной падения рынка!" - написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также отметил: "Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!"

Напомним, цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые большие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампРосcияСаудовская Аравиянефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: