Зеленский: Мы воюем за нашу культуру

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина сейчас воюет, в том числе, за свою культуру.

Источник: Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба президента

Детали: Президент напомнил слова Уинстона Черчилля, когда во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить расходы на оборону за счет финансирования культуры.

Прямая речь: "На это Уинстон Черчилль ответил: "А за что мы тогда воюем?" Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство, это и есть наш народ".

Детали: Согласно указу президента, лауреатами премии стали исполнители группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская за музыкальный альбом "Шлях".

Фотохудожник Александр Гляделов получил премию за художественный проект "Карусель", а поэтесса Марианна Кияновская - за книгу стихов "Бабин Яр. Голосами".

Также премия присуждена журналистке Евгении Подобной за книгу "Дівчата зрізають коси" и писателю Тарасу Прохасько за книгу эссе "Так, але...".

Премию также получили режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием "ИОВ" ("IYOV").