У французского министра обнаружили коронавирус

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Понедельник, 9 марта 2020, 23:56

У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружили коронавирус COVID-19.

Источник: Le Figaro со ссылкой на AFP

Детали: Как сообщили агентству в правительстве, министр в хорошей форме и находится в своем доме в Париже.

Собеседник отметил, что Ристер на прошлой неделе провел несколько дней на Национальном собрании Франции, где было обнаружено несколько случаев коронавируса.

Украинская правда
Темы: Франция коронавирус


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