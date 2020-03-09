У французского министра обнаружили коронавирус

У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружили коронавирус COVID-19.

Источник: Le Figaro со ссылкой на AFP

Детали: Как сообщили агентству в правительстве, министр в хорошей форме и находится в своем доме в Париже.

Собеседник отметил, что Ристер на прошлой неделе провел несколько дней на Национальном собрании Франции, где было обнаружено несколько случаев коронавируса.