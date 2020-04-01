Главные новости вторника и ночи: коронавирус и Путин, протокол лечения COVID-19

Коронавирус все ближе к Путину, в Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса — актуальные новости 31 марта.

О COVID-19 и Путине

У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили коронавирус.

О первом протоколе

Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения коронавируса, основанный на опыте США, Китая, Южной Кореи и других стран — это медикаментозное лечение, которое будут применять до этапа искусственной вентиляции легких.

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