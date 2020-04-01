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МИД России о расширении НАТО: Это не поможет в борьбе с коронавирусом

Среда, 1 апреля 2020, 08:13
МИД России о расширении НАТО: Это не поможет в борьбе с коронавирусом

Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало присоединения Северной Македонии к НАТО, заявив, что это не поможет в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий ведомства.

"Очевидно, что присоединение Скопье к альянсу не несет никакой добавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности. Объединению усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами, в том числе пандемией коронавируса, такой шаг точно не поспособствует. Он будет только создавать новые разделительные линии.", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве считают, что до сих пор не было ни одного внятного обоснования необходимости вступления Северной Македонии в НАТО.

"Повышения расходов на оборону и объемов закупок западных – прежде всего американских – вооружений и техники от Скопье требуют уже сейчас. Это цена, которую македонскому народу придется заплатить за отказ от суверенитета в военно-политической области и не только." - отмечается в комментарии.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта.

Союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщило о смене названия Македонии на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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Темы: НАТОРосcияМакедония
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