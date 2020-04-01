Адвокат о делах против Лероса: Ермак не дал оценки действиям брата

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Среда, 1 апреля 2020, 09:11

Адвокат Маси Найем отмечает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 31 марта не дал оценки действиям своего брата Дениса, а только обвинил народного депутата Гео Лероса в публикации пленок якобы по заказу.

Источник: Fscebook Маси Найема

Прямая речь: "Никакой оценки действиям брата господин Ермак не дал (...). Однако руководитель ОПУ настолько раздражен ситуацией вокруг пленок, что делает ошибку за ошибкой".

... Два независимых правоохранительных органа, руководителей которых либо назначает президент, либо это делает ВРУ по представлению президента, зарегистрировали уголовные производства в отношении того, кто опубликовал видео, на которых вероятно фигурирует брат руководителя Офиса президента. Это же в эту независимость органов мы должны поверить?".

Детали: Маси Найем отметил, что ни одно из производств, которые были на вечер 31 марта зарегистрированы в ЕРДР, не были открыты на основании заявлений Андрея Ермака, хотя тот говорил, что обращался в ГБР и СБУ, а также есть дело в САП.

В деле САП данные в ЕРДР вносил лично Назар Холодницкий "на основании того, что Гео Лерос передал им флешку с соответствующими материалами", а в других производствах основание – "самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления".

Найем считает, что независимый правоохранительный орган должен был бы ответить на вопрос, есть ли в действиях брата Андрея Ермака состав преступления, а не на то, кто записывал пленки и по чьему заказу, – как об этом говорил руководитель Офиса президента.

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Темы: Андрей Ермак Офис президента ГБР Антикоррупционная прокуратура СБУ


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