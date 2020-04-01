Адвокат о делах против Лероса: Ермак не дал оценки действиям брата
Адвокат Маси Найем подчеркивает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 31 марта не дал оценки действиям своего брата Дениса, а только обвинил народного депутата Гео Лероса в публикации пленок якобы по заказу.
Источник: Fscebook Маси Найема
Прямая речь: "Никакой оценки действиям брата господин Ермак не дает (...). Однако руководитель ОПУ настолько раздражен ситуацией вокруг пленок, что делает ошибку за ошибкой.
... Два независимых правоохранительных органа, руководителей которых либо назначает президент, либо это делает ВРУ по представлению президента, зарегистрировали уголовные производства в отношении того, кто опубликовал видео, на которых вероятно фигурирует брат руководителя Офиса президента. Это же в эту независимость органов мы должны поверить?".
Детали: Маси Найем отметил, что ни одно из производств, которые были на вечер 31 марта зарегистрированы в ЕРДР, не были открыты на основании заявлений Андрея Ермака, хотя тот говорил, что обращался в ГБР и СБУ, а также есть дело в САП.
В деле САП данные в ЕРДР вносил лично Назар Холодницкий "на основании того, что Гео Лерос передал им флешку с соответствующими материалами", а в других производствах основание – "самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления".
Найем считает, что независимый правоохранительный орган должен был бы ответить на вопрос, есть ли в действиях брата Андрея Ермака состав преступления, а не на то, кто записывал пленки и по чьему заказу, – как об этом говорил руководитель Офиса президента.
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос подал в НАБУ обращения с видеозаписями, на которых фигурирует брат главы ОП Денис Ермак, который якобы "торгует должностями". Он попросил проверить самого Андрея Ермака на причастность к коррупции.
- Андрей Ермак заявил, что обратится с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований из-за этих видео.
- Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении Гео Лероса по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение гостайны и превышение власти или полномочий работником правоохранительного органа.
- Андрей Ермак на брифинге 31 марта вел к тому, что распространением пленок о его брате Лерос якобы ему мстит за отмененное назначение человека в одно из министерств и выполняет чей-то заказ.
- Гео Лерос заявил, что не знает, кто и зачем записывал пленки с Ермаком. Он добавил, что если его не посадят в ближайшее время, то он еще "что-то интересное" выложит.