Лидеры пяти государств выступают за глобальный альянс против коронавируса

Лидеры Германии, Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призвали создать "глобальный альянс против коронавируса".

Источник: заявление пяти лидеров в совместной статье в британском издании "The Financial Times", DW

Детали: Заявление подписали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Иордании Абдалла II, президентка Эфиопии Сале-Стройсервис Зевде, президентка Сингапура Халима Якоб и президент Эквадора Ленин Морено.

Авторы статьи считают необходимыми международную кооперацию при разработке вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее дальнейшее справедливое распределение по всему миру.

Дословно: "Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его. Эта пандемия не пощадит ни одной страны, независимо от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности...

Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания по всему миру должны стать выдающимся примером глобального общественного достояния.

Кризисы, подобные нынешнему, обнаруживают лучшие и худшие стороны в людях".

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