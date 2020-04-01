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За рубежом от коронавируса лечатся 32 украинца - МИД

Среда, 1 апреля 2020, 10:17

В Министерстве иностранных дел сообщили, что количество украинцев, которые лечатся за рубежом от коронавирусной болезни, выросло с 30 до 32 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД, по состоянию на вечер 31 марта, сообщает "Европейская правда"

По одному украинцу лечатся в Швейцарии, Швеции, Великобритании, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по двое - в ОАЭ и Нигерии, трое - в Австрии, четверо - в Польше, столько же - в Германии и Доминиканской Республике, пятеро - в Италии.

При этом 11 тыс. 350 украинцев зарегистрировались для возвращения в Украину.

Восемь граждан Украины выздоровели за границей (четверо - в Японии, двое - в Италии, один - в Польше, один - в Германии), а четверо умерли.

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Темы: коронавирусмедицинамир
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