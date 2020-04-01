На Буковине умерла еще одна больная COVID-19

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Среда, 1 апреля 2020, 11:04

В ночь на 1 апреля в Черновицкой области умерла еще одна женщина, у которой подтвердили заболевание COVID-19.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация

Дословно: "Женщина 1952 г.р. из села Ломачинцы 14 марта вернулась из-за границы. В медицинское учреждения попала 27 марта. 29 февраля в нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию.

В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет".

Детали: Инфицированная буковинка умерла в Сокирянской районной больнице.

Что было раньше: По состоянию на утро 1 апреля, по информации Центра общественного здоровья, в Украине умерли 17 человек, у которых обнаружили коронавирус, из них 4-ро в Черновицкой области.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область Covid-2019 коронавирус


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