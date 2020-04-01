1 апреля. No time to die: Мировой рекорд смертности, в России тысячи больных за 2 дня, в Туркменистане коронавирус запретили

Официальные данные актуальны на 11:00 1 апреля

Украина. +120 больных за сутки

В Украине за все время пандемии обнаружили 669 больных Covid-19.

За минувшие сутки прибавилось 120 больных, что почти вдвое больше, чем днем ​​ранее.

Продолжает расти количество умерших - за сутки оно увеличилось с 13 до 17.

Два летальных случая зафиксировали в Черновицкой области, по одному в Сумской и Киевской.

На Волыни коронавирус у пациента инфекционной больницы обнаружили уже после смерти. Лежал с диагнозом "пневмония" и, по словам чиновников, чувствовал себя "удовлетворительно". Умер после сердечного приступа.

Увеличилось и количество тех, кто выздоровел, - с 8 до 10.

В Киеве, после одного дня снижение количества новых больных, их снова существенно больше. За минувшие сутки - плюс 27 инфицированных.

Всего в столице 134 больных, это почти пятая часть всех инфицированных коронавирусом в Украине.

Также за сутки существенно возросло количество больных в Тернопольской (+20 новых случаев), Ивано-Франковской (+19) Черкасской (+12) и Сумской (+9) областях.

Единственной областью без установленного случая заболевания все еще считается Николаевская, больного с которой перерегистрировали в Киеве.

За шесть дней тестирования на Covid-19 в зоне ООС на Востоке не обнаружили ни одного больного.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму второй день - 16.

Оккупационная "власть" Донбасса заявила о первом больном на Covid-19 - это женщина, которая 19 марта вернулась из Москвы. Ее положили в инфекционную больницу. Также госпитализировали ее мужа, 2 детей, мать и отца.

Оккупационная "власть" в Луганской области еще 29 марта заявила о первом пациенте с положительным результатом теста на коронавирус.

Третий самолет из Китая

В Украину прилетела новая партия ПЦР-тестов (100 000 штук), очков многоразового использования, медицинских масок и оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Днем ранее еще 100 000 ПЦР-тестов, которые считаются самыми точными для определения болезни, доставили из Южной Кореи.

"Здравствуйте, президент. У нас для вас печальная, подавляющая информация"

Врачи отделения анестезиологии Одесского областного клинического медцентра, заявили, что не готовы оказывать помощь больным коронавирусом.

Нет ни специалистов, ни защиты

Вместо 12 формальных анестезиологов, работает 6, медсестры написали заявления на отпуск за свой счет, утверждают работницы. Другие отделения, которые также должны принимать больных, - разукомплектованы. В кардиотерапии один врач и одна медсестра, в гинекологическом - одна санитарка.

Правительство определило Одесский медцентр одним из семи опорных в области.

А на карте Национальной службы здоровья указано, что в нем работают 19 анестезиологов и совокупно 13 педиатров, терапевтов и инфекционистов.

Между тем количество медиков в Украине, инфицированных Covid-19, продолжает расти.

За четыре дня количество больных медиков в одном из районов Тернопольщины выросло с 28 до 32. Среди них 10 врачей, 14 медсестер и 8 младших медсестер.

За последние сутки стало известно об инфицированной 55-летней медработнице в Киеве.

Первый в Украине

В Виннице утвердили первый протокол для лечения больных коронавирусом. Для этого изучили китайский, итальянский, испанский, американский и корейский опыт.

Единого образца в мире и централизованного в Украине пока нет.

Винницкий протокол предусматривает лечение медпрепаратами к тому этапу, когда человеку может понадобиться аппарат искусственной вентиляции легких. Больным будут выписывать препараты с противомалярийной группы и те, что применяют при лечении СПИДа.

Обсервация

Для обсервации украинцев, которые возвращаются из-за границы, выбрали 61 заведение. Это гостиницы и санатории, в которые уже направили защитные очки, костюмы и маски.

Все те, кто будут в обсервации, на 5-6 день сдадут ПЦР-тест на Covid-19. И если результат будет отрицательным, смогут поехать на самоизоляцию домой.

С 11 марта в Киев вернулись 37 000 граждан, всего в Украину - более 140 000.

Еще 11 350 украинцев сообщили МИД о своем желании вернуться домой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД не даст разрешения ни на один авиационный чартер.

Исключения будут редкими и будут предусматривать обязательную обсервацию и сдачу ПЦР-теста.

По словам Авакова, каждый третий турист, вернувшийся из Катара и Бали и отказавшийся от обсервации, вылетел из страны 13-15 марта.

То есть уже после объявления всеукраинского карантина и после настойчивой просьбы властей оставаться в Украине из-за пандемии.

40 педагогов для всей Украины

6 апреля в Украине заработает "Всеукраинская школа онлайн".

Это полноценные уроки от 40 столичных учителей, которые с понедельника по пятницу будут показывать на украинских телеканалах.

Примерное расписание здесь.

Неравнодушные подвозят медиков в Донецкой области

В Донецкой области ветераны АТО, волонтеры и обычные жители развозят медиков из девяти городов.

В каждом есть свой координатор, который собирает информацию от медиков и связывает их с водителями. Деньги на частичную компенсацию горючего собирают через фонд.

Поддержать проект можно здесь.

Фото: Facebook-сторінка Підвези_лікаря_Донеччина

О подвозе медиков в Киеве смотрите в репортаже "Украинской правды".

Мировой рекорд смертности

1 апреля во всем мире зарегистрировано 860 793 больных коронавирусом. На утро 31 марта их количество было 786 291. За день до этого - 723 740 случаев заражения коронавирусом.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 75 000. Что является одним из наибольших показателей от начала пандемии.

За день от COVID-19 на планете погибло около 4,5 тысячи человек - это мировой рекорд суточной смертности от коронавируса.

Во всем мире:

Выздоровели: 178 378 (+12 290)

Умерли: 42 354 (+4 534)

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес предупреждает, что мир сталкивается со сложным кризисом после Второй мировой войны. По его словам, пандемия угрожает каждой стране и, вероятно, приведет к крупнейшей мировой рецессии в недавнем прошлом.

Италия. Меньше смертей и больных в Ломбардии

За минувшие сутки в связи с коронавирусом в Италии умерли 837 человек - общее количество жертв составило 12 428 человек.

С начала эпидемии в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом.

Хорошая новость в том, что последние 4 дня спадает количество новых больных.

В Ломбардии, эпицентре заражения в Италии за сутки погиб 381 человек. Это меньше, чем было в понедельник, когда зафиксировано 458 умерших. Также здесь впервые стало немного меньше больных в реанимации.

В отличие от Ломбардии количество реанимированных больных в целом по стране не уменьшилось.

Из-за пандемии COVID-19 итальянская компания Automobili Lamborghini начала производить защитные маски для больницы в Болонье.

Испания. Новые рекорды смертности

Испания несколько дней подряд бьет рекорды смертности от коронавируса. Здесь в течение последних суток умерло самое большое с начала эпидемии количество людей - 849, накануне было зафиксировано 812 летальных случаев.

Общее количество умерших достигло 8 189. Количество новых заражений за последние сутки стало крупнейшим с начала эпидемии - 9 222.

Сейчас более 5 600 пациентов с коронавирусом в Испании находятся в реанимации. С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 19 000 человек.

Великобритания. Почти 400 смертей в сутки

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 393 человека - крупнейший дневной показатель, зафиксированный за время эпидемии. Накануне было зафиксировано вдвое меньше летальных исходов - 180.

В общем от вируса по всей Британии умер 1 801 человек.

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхем" предоставил свой стадион для использования людям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Подземную парковку стадиона превратили в склад, который будет заниматься поставками продуктов наиболее уязвимым группам населения Лондона.

США. Больше всего умерших за сутки во всем мире

США остается страной с наибольшим количеством инфицированных. За сутки количество больных выросло примерно на 25 000, что является наибольшим показателем с начала эпидемии.

За последние 24 часа погибло 1566 человек - это самое большое суточное количество умерших от коронавируса во всем мире. Накануне было зафиксировано 656 летальных случаев, что также было рекордом смертности в стране.

Утром 1 апреля в США насчитывается 189 633 больных. Всего погибло 4080 человек, излечилось 7136.

Наибольшее количество погибших приходится на Нью-Йорк, где с начала эпидемии умерло уже 1096 человек.

В городе почти опустели приюты для домашних животных. Взволнованные жители Нью-Йорка забирают домой бездомных кошек и собак - любимцы помогают горожанам успокоить нервы и пережить кризис.

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными", поскольку в Белом доме прогнозируют, что пандемия коронавируса может занять от 100 000 до 240 000 жизней.

"Американцам важно полностью следовать указаниям правительства в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти", - говорит Трамп о карантине.

Россия, Беларусь и карантин в условиях диктатуры

Беларусь продолжает жить в обычном режиме, проводить спортивные турниры и не закрывается на карантин.

"Трактор всех лечит", "сходите в сауну" и "травить вирус спиртом" - такие советы давал стране Александр Лукашенко. Еще один пункт в его списке - спорт, особенно хоккей, потому что "лед - антивирусные лекарства". И даже если что-то из этого было в шутку, о панике вокруг новой болезни президент высказывался пренебрежительно, называя ее психозом.

Между тем в стране официально - 152 случая заражений и первая подтверждена смерть. При этом местные власти обычно не называют общее количество больных, а говорят лишь о новых случаях. В свидетельстве о смерти врачи указывают только шифр латиницей: j18.9.

"Жена здорова, дочь здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедняга, не выдержал", - прокомментировал Лукашенко гибель одного больного от COVID-19.

Россия долгое время тоже держалась подальше от карантина. Но 31 марта официально зафиксировала сразу 500 новых случаев заражения, на следующий день - 440. Больные у 24 различных регионах. По состоянию на утро 1 апреля их вообще 2777, 17 - умерли.

При этом официально чрезвычайное положение в стране не объявляют - вводят только "режим самоизоляции" в отдельных регионах. Но при мягком названии, как пишут СМИ, скрывается выход из дома по QR-коду в Москве, жестокое избиение палками за отсутствие масок и перчаток в Чечне, сирена для "предупреждения" в Новосибирске.

Между тем вирус добирается все ближе к Владимиру Путину. Ранее говорилось о больном сотруднике его администрации. А теперь подтвердили коронавирус у врача, который устраивал президенту экскурсию в больнице с больными COVID-19. Путин не держал дистанцию ​​в два метра и давил врачу руку (вопрос - продезинфицированную ли).

Прес-секретар главы РФ в качестве комментария сказал лишь: "Он тестируется регулярно. Все нормально".

В Туркменистане слово "коронавирус" попало под запрет. Оно удалено из официальных брошюр и не может использоваться государственными СМИ. При этом страна официально до сих пор выглядит как островок безопасности - мол, там не зафиксировано ни одного случая заражения.

Представитель "Радио Азатлык" (местное "Радио Свобода") говорит, что люди в защитных масках на улице или с разговорами о пандемии рискуют попасть под арест.

Все стороны медали: вирус в мире

В Бельгии умерла 12-летняя девушка - сейчас она является самой молодой европейской жертвой коронавируса.

В Нидерландах выздоровела "искра надежды" - так в больнице назвали 101-летнюю одинокую женщину.

В Кении полиция, следя за комендантским часом, застрелила парня, который стоял на балконе. Сейчас этот случай расследуют.

Саудовская Аравия призвала мусульман подождать с планированием ежегодного паломничества в Мекку, которое должно состояться летом.

Карантин положительно влияет на состояние загрязнения воздуха Индии. В стране, которая имеет 21 из 30 самых загрязненных городов мира, закрытие фабрик и строек, остановка транспорта и другие запреты улучшают показатели загрязнения уже сейчас.

От безлюдяности страдают слоны в Таиланде. Кризис привел к сокращению доходов от туризма, и, по словам защитников природных ресурсов, в стране голодает более тысячи животных.

А вот стадо коз, которое слоняется опустошенным британским городом, похоже, радуется таким изменениям. Хотя картинка несколько напоминает сцены из фильмов об апокалипсисе. В другом регионе Великобритании предупреждают: из-за уменьшения людей на побережьях агрессивными могут стать чайки.

Умер актер "Звездных войн". Железный Арни сыграл в шахматы с ослом

СOVID-19 унес жизнь 76-летнего актера из "Звездных войн" Эндрю Джека. Он умер в больнице города Черсти, в Британии. Жена Эндрю находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

От коронавируса вылечился князь Монако Альбер II, о болезни которого официально заявляли 19 марта.

Поборол болезнь и 47-летний британский актер Идрис Эльба, а также его жена Сабрина.

По другую сторону Атлантики звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продолжает прятаться от смертельно опасного вируса у себя дома.

Он развлекает себя и своих подписчиков в Instagram тем, что общается с животными из своего мини-зоопарка.

Арни выложил очередное фото, на котором играет в шахматы с ослом.

Евровидение переходит в онлайн. Политолог Карасев надел "БДСМ-маску"

Масочный ажиотаж, который возник с началом пандемии, уже стал не только крепким модным трендом, но и поводом для многочисленных фотожаб.

Новую волну гомерического хохота вызвал украинский политолог Вадим Карасев. Он пришел на телевизионный эфир в экстравагантной маске, которую в соцсетях вполне резонно сравнили с аксессуаром для БДСМ-развлечений.

Украинские звезды продолжают развлекаться на карантине. Катя Осадчая вместе с Юрием Горбуновым присоединились к флешмобу No Hugs No Kisses, который запустил рэпер Потап в соцсети TikTok.

No Hugs No Kisses - название песни группы Mozgi, под которую участники флешмоба должны выполнить простые танцевальные движения.

Порадовать людей в режиме онлайн пообещали и организаторы Евровидения, которое отменили из-за коронавирус.

Вместо него состоится онлайн-концерт под названием "Европа сияет светом". В нем примут участие исполнители, которые должны были петь на традиционном Евровидении в этом году.