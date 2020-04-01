1 апреля. No time to die: Мировой рекорд смертности, в России тысячи больных за 2 дня, в Туркменистане коронавирус запретили

Офіційні дані актуальні на 11:00 1 квітня

Україна. +120 хворих за добу

В Україні за весь час пандемії виявили 669 хворих на Covid–19.

За минулу добу додалося 120 хворих, що майже удвічі більше, ніж днем раніше.

Продовжує зростати кількість померлих – за добу вона збільшилася з 13 до 17.

Два летальних випадки зафіксували в Чернівецькій області, по одному в Сумській та Київській.

На Волині коронавірус у пацієнта інфекційної лікарні виявили вже після смерті. Лежав з діагнозом "пневмонія" і, за словами чиновників, почувася "задовільно". Помер після серцевого нападу.

Збільшилася і кількість тих, хто одужав, – з 8 до 10.

У Києві, після одного дня зниження кількості нових хворих, їх знову суттєво більшає. За минулу добу – плюс 27 інфікованих.

Загалом у столиці 134 хворих, це майже п’ята частина всіх інфікованих коронавірусом в Україні.

Також за добу суттєво зросла кількість хворих у Тернопільській (+20 нових випадків), Івано-Франківській (+19) Черкаській (+12) і Сумській (+9) областях.

Єдиною областю без встановленого випадку захворювання все ще вважається Миколаївська, хворого з якої перереєстрували в Києві.

За шість днів тестування на Covid-19 в зоні ООС на Сході не виявили жодного хворого.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму другий день – 16.

Окупаційна "влада" Донеччини заявила про першого хвороного на Covid-19 – це жінка, яка 19 березня повернулася з Москви. Її поклали в інфекційну лікарню. Також госпіталізували її чоловіка, 2 дітей, матір і батька.

Окупаційна "влада" на Луганщині ще 29 березня заявила про першого пацієнта з позитивним результатом тесту на коронавірус.

Третій літак з Китаю

В Україну прилетіла нова партія ПЛР-тестів (100 тисяч штук), окулярів багаторазового використання, медичних масок і обладнання для апаратів штучної вентиляції легень.

Днем раніше ще 100 тисяч ПЛР-тестів, які вважаються найточнішими для визначення хвороби, доставили з Південної Кореї.

"Доброго дня, президенте. У нас для вас сумна, гнітюча інформація"

Лікарки відділення анестезіології Одеського обласного клінічного медцентру, заявили, що не готові надавати допомогу хворим на коронавірус.

Немає ні спеціалістів, ні захисту.

Замість 12 формальних анестезіологів, працює 6, медсестри написали заяви на відпустку за власний рахунок, стверджують працівниці. Інші відділення, які також мають приймати хворих, – розкомплектовані. У кардіотерапії один лікар і одна медсестра, у гінекологічному – одна санітарка.

Уряд визначив Одеський медцентр одним з семи опорних в області.

А на карті Національної служби здоров’я вказано, що в ньому працюють 19 анестезіологів і сукупно 13 педіатрів, терапевтів й інфекціоністів.

Тим часом кількість медиків в Украіні, інфікованих Covid-19, продовжує зростати.

За чотири дні кількість хворих медиків в одному з районів Тернопільщини виросла з 28 до 32. Серед них 10 лікарів, 14 медсестер і 8 молодших медсестер.

За останню добу стало відомо про інфіковану 55-річну медпрацівницю в Києві.

Перший в Україні

У Вінниці затвердили перший протокол для лікування хворих на коронавірус. Для цього вивчили китайський, італійський, іспанський, американський та корейський досвіди.

Єдиного зразка у світі та централізованого в Україні поки немає.

Вінницький протокол передбачає лікування медпрепаратами до того етапу, коли людині може знадобитися апарат штучної вентиляції легень. Хворим будуть виписувати препарати з протималярійної групи й ті, що застосовують під час лікування СНІДу.

Обсервація

Для обсервації українців, що повертаються з-за кордону, обрали 61 заклад. Це готелі та санаторії, до яких уже направили захисні окуляри, костюми та маски.

Усі обсервовані на 5-6 день здаватимуть ПЛР-тест на Covid-19. І якщо результат буде негативним, зможуть поїхати на самоізоляцію додому.

З 11 березня до Києва повернулися 37 тисяч громадян, загалом до України – понад 140 тисяч.

Ще 11 350 українців повідомили МЗС про своє бажання повернутися додому.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не дасть дозволу на жоден авіаційний чартер.

Винятки будуть рідкісними і передбачатимуть обов’язкову обсервацію та здачу ПЛР-тесту.

За словами Авакова, кожен третій турист, який повернувся з Катару та Балі й відмовлявся від обсервації, вилетів з країни 13-15 березня.

Тобто вже після оголошення всеукраїнського карантину і після настійливого прохання влади залишатися в Україні через пандемію.

40 вчителів вчитимуть

6 квітня в Україні запрацює "Всеукраїнська школа онлайн".

Це повноцінні уроки від 40 столичних вчителів, які з понеділка по п’ятницю показуватимуть на українських телеканалах.

Приблизний розклад тут.

Небайдужі підвозять медиків на Донеччині

У Донецькій області ветерани АТО, волонтери та звичайні жителі розвозять медиків з дев’яти міст.

У кожному є свій координатор, який збирає інформацію від медиків і сконтактовує їх з водіями. Гроші на часткову компенсацію пального збирають через фонд.

Підтримати проект можна тут.

Фото: Facebook-сторінка Підвези_лікаря_Донеччина

Про підвезення медиків у Києві дивіться в репортажі "Української правди".

Світовий рекорд смертності

1 квітня у всьому світі зареєстровано 860 793 хворих на коронавірус. На ранок 31 березня їх кількість була 786 291. За день перед цим – 723 740 випадок зараження коронавірусом.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 75 тисяч. Що є одним з найбільших показників від початку пандемії.

За день від COVID-19 на планеті загинуло близько 4,5 тисячі людей – це світовий рекорд добової смертності від коронавірусу.

У всьому світі:

Одужали: 178 378 (+12 290)

Померли: 42 354 (+4 534)

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес попереджає, що світ стикається з найскладнішою кризою після Другої світової війни. За його словами, пандемія загрожує кожній країні і, ймовірно, призведе до найбільшої світової рецесії в недавньому минулому.

Італія. Меньше смертей та хворих в Ломбардії

За минулу добу у зв’язку з коронавірусом в Італії померли 837 людей – загальна кількість жертв склала 12 428 осіб.

Від початку епідемії в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом.

Хороша новина в тому, що останні 4 дні спадає кількість нових хворих.

В Ломбардії, епіцентрі зараження в Італії, за добу загинула 381 людина. Це менше, ніж було в понеділок, коли зафіксовано 458 померлих. Також тут вперше трохи поменшало хворих у реанімації.

На відміну від Ломбардії кількість реанімованих хворих в цілому по країні не зменшилась.

Через пандемію COVID-19 італійська компанія Automobili Lamborghini почала виробляти захисні маски для лікарні в Болоньї.

Іспанія. Нові рекорди смертності

Іспанія декілька днів поспіль б’є рекорди смертності від коронавірусу. Тут протягом останньої доби померла найбільша з початку епідемії кількість людей – 849, напередодні було зафіксовано 812 летальних випадків.

Загальна кількість померлих досягла 8189. Кількість нових заражень за останню добу стала найбільшою з початку епідемії – 9222.

Наразі понад 5600 пацієнтів з коронавірусом в Іспанії перебувають у реанімації. З початку епідемії видужали і виписані з лікарень більше 19 тисяч осіб

Велика Британія. Майже 400 смертей за добу

У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 393 людини – найбільший денний показник, зафіксований за час епідемії. Напередодні було зафіксовано вдвічі менше летальних випадків – 180.

Загалом від вірусу по всій Британії померли 1801 осіб.

Лондонський футбольний клуб "Тотенгем" надав свій стадіон для використання людям, постраждалим від пандемії коронавіруса.

Підземну парковку стадіону перетворили на склад, який буде займатися постачанням продуктів найбільш уразливим групам населення Лондона.

США. Найбільше померлих за добу в усьому світі

США залишається країною з найбільшою кількістю інфікованих. За добу кількість хворих зросла приблизно на 25 тисяч, що є найбільшим показником від початку епідемії.

За останні 24 години загинуло 1566 людей – це найбільша добова кількість померлих від коронавірусу в усьому світі. Напередодні було зафіксовано 656 летальних випадків, що також було рекордом смертності в країні.

На ранок 1 квітня в США налічується 189 633 хворих. Всього загинуло 4080 людей, вилікувалось 7136.

Найбільша кількість загиблих припадає на Нью-Йорк, де від початку епідемії померло вже 1096 людей.

У місті майже спорожніли притулки для домашніх тварин. Схвильовані жителі Нью-Йорка забирають додому безпритульних котів та собак – улюбленці допомагають містянам заспокоїти нерви та пережити кризу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців будуть "дуже болючими", оскільки в Білому домі прогнозують, що пандемія коронавірусу може забрати від 100 тисяч до 240 тисяч життів.

"Американцям важливо повністю слідувати вказівкам уряду протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті", – говорить Трамп про карантин.

Росія, Білорусь і карантин в умовах диктатури

Білорусь продовжує жити у звичному режимі, проводити спортивні турніри і не закривається на карантин.

"Трактор всіх лікує", "сходіть в сауну" і "труїти вірус спиртом" – такі поради давав країні Олександр Лукашенко. Ще один пункт в його переліку – спорт, особливо хокей, бо "лід – антивірусні ліки". І навіть якщо щось із цього було жартома, про паніку довкола нової хвороби президент висловлювався зневажливо, називаючи її психозом.

Тим часом у країні офіційно – 152 випадки заражень і перша підтверджена смерть. При цьому тамтешня влада зазвичай не називає загальну кількість хворих, а говорить лише про нові випадки. У свідоцтві про смерть лікарі вказують тільки шифр латиницею: j18.9.

"Дружина здорова, дочка здорова. Тому що імунітет сильний. А він, бідолаха, не витримав", – прокоментував Лукашенко загибель одного хворого від COVID-19.

Росія довгий час теж трималась подалі від карантину. Але 31 березня офіційно зафіксувала одразу 500 нових випадків зараження, наступного дня – 440. Хворі є у 24 різних регіонах. Станом на ранок 1 квітня їх загалом 2777, 17 – померло.

При цьому офіційно надзвичайний стан у країні не оголошують – вводять лише "режим самоізоляції" в окремих регіонах. Але за м’якою назвою, як пишуть ЗМІ, ховається вихід з дому за QR-кодом у Москві, жорстоке побиття палками за відсутність масок і рукавичок у Чечні, сирена для "попередження" у Новосибірську.

Тим часом вірус добирається все ближче до Володимира Путіна. Раніше йшлось про хворого співробітника його адміністрації. А тепер підтвердили коронавірус у лікаря, який влаштовував президенту екскурсію у лікарні з хворими на COVID-19. Путін не тримав дистанцію у два метри і тиснув лікарю руку (питання – чи продезінфіковану).

Прессекретар глави РФ в якості коментаря сказав лише: "Він тестується регулярно. Все нормально".

У Туркменістані слово "коронавірус" потрапило під заборону. Воно видалене з офіційних брошюр і не може використовуватись державними ЗМІ. При цьому країна офіційно досі виглядає як острівок безпеки – мовляв, там не зафіксовано жодного випадку зараження.

Представник "Радіо Азатлик" (місцеве "Радіо Свобода") каже, що люди у захисних масках на вулиці або із розмовами про пандемію ризикують потрапити під арешт.

Всі сторони медалі: вірус у світі

У Бельгії померла 12-річна дівчина – нині вона є наймолодшою європейською жертвою коронавірусу.

У Нідерландах одужала "іскра надії" – так у лікарні назвали 101-річну самотню жінку.

У Кенії поліція, слідкуючи за комендантською годиною, застрелила хлопця, який стояв на балконі. Нині цей випадок розслідують.

Саудівська Аравія закликала мусульман почекати з плануванням щорічного паломництва до Мекки, яке має відбутись влітку.

Карантин позитивно впливає на стан забруднення повітря Індії. В країні, яка має 21 з 30 найбільш забруднених міст світу, закриття фабрик і будівництв, зупинка транспорту та інші заборони покращують показники забруднення вже зараз.

Від безлюдяності страждають слони в Таїланді. Криза призвела до скорочення доходів від туризму, і за словами захисників природних ресурсів, у країні голодує більше тисячі тварин.

А от стадо кіз, яке тиняється спустошеним британським містом, схоже, радіє таким змінам. Хоч картинка дещо нагадує сцени з фільмів про апокаліпсис. В іншому регіоні Великої Британії попереджають: через зменшення людей на узбережжях агресивнішими можуть стати чайки.

Помер актор "Зоряних воєн". Залізний Арні зіграв в шахи з віслюком

СOVID-19 забрав життя 76-річного актора із "Зоряних воєн" Ендрю Джека. Він помер у лікарні міста Черсті, в Британії. Дружина Ендрю перебуває на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Від коронавірусу вилікувався князь Монако Альбер II, про хворобу якого офіційно заявляли 19 березня.

Поборов хворобу і 47-річний британський актор Ідріс Ельба, а також його дружина Сабрина.

По інший бік Атлантики зірка Голівуду та ексгубернатор Каліфорніі Арнольд Шварценеггер продовжує ховатися від смертельно небезпечного вірусу в себе вдома.

Він розважає себе та своїх підписників в Instagram тим, що спілкується з тваринами зі свого мінізоопарку.

Арні виклав чергове фото, на якому грає в шахи з віслюком.

Євробачення переходить в онлайн. Політолог Карасьов надів "БДСМ-маску"

Масочний ажіотаж, який виник з початком пандемії, вже став не тільки міцним модним трендом, а й приводом для численних фотожаб.

Нову хвилю гомеричного реготу викликав український політолог Вадим Карасьов. Він прийшов на телевізійний ефір в екстравагантній масці, яку в соцмережах цілком резонно порівняли з аксесуаром для БДСМ-розваг.

Українські зірки продовжують розважатися на карантині. Катя Осадча разом із Юрієм Горбуновим долучилися до флешмобу No Hugs No Kisses, який запустив репер Потап у соцмережі TikTok.

No Hugs No Kisses – назва пісні гурту Mozgi, під яку учасники флешмобу мають виконати прості танцювальні рухи.

Порадувати людей в режимі онлайн пообіцяли й організатори Євробачення, яке скасували через коронавірус.

Замість нього відбудеться онлайн концерт під назвою "Європа сяє світлом". В ньому візьмуть участь виконавці, які мали співати на традиційному Євробаченні цього року.