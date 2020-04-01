В ближайшие сутки в Украине будет сухо, ночью и утром холодно – до 5 градусов мороза, а днем умеренно тепло.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр



Детали: 2 апреля в Украине без осадков, ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве – без осадков; температура ночью 1-3° мороза, днем 10-12° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 апреля самая высокая температура днем была 23,1 градусов тепла в 2017 году, а самая низкая ночью – 8,8 градусов мороза в 1931 году.



3 апреля в Украине без осадков, ночью около 0°, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 3 апреля – без осадков, ночью 1-3° тепла, днем +13-15°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.