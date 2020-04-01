На Донбассе погиб 22-летний военный офицер

4466 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 12:11

В зоне проведения операции Объединенных сил 31 марта погиб 22-летний военный офицер, уроженец Черновицкой области.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация, Захид.net

Детали: Черновчанин Александр Маланчук 1997 года рождения был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029.

Маланчук - выпускник Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

В 2019 году поступил на военную службу по контракту. Коллеги по службе сообщили, что он погиб вблизи поселка Лебединское Донецкой области.

Без сына остались родители, им уже сообщили о болезненной утрате, отмечает Захид.net.

Что предшествовало: За прошедшие сутки противник 14 раз нарушил режим тишины в Донбассе. Во время обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: один военный погиб, двое получили ранения, один воин получил травму 1 апреля 2020, 07:47
Вражеским огнем на Луганщине ранены два бойца 31 марта 2020, 18:57
У Катериновки на российской мине подорвался военный 31 марта 2020, 14:21
Все новости
Главные новости
1 апреля. No time to die: Мировой рекорд смертности, в России тысячи больных за 2 дня, в Туркменистане коронавирус запретили
Коронавирус: в Украине 669 человек заболели из них 17 умерли
На Тернопольщине резко возросло количество случаев COVID-19: больны 32 медика и мэр
Аваков о авиасообщении: Ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч
Все новости
Медицина

Что делать в случае отказа в тестировании на COVID-19

улыбнитесь!

10 оригинальных методов борьбы с коронавирусом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!