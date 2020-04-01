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На Донбассе погиб 22-летний военный офицер

Среда, 1 апреля 2020, 12:11
На Донбассе погиб 22-летний военный офицер

В зоне проведения операции Объединенных сил 31 марта погиб 22-летний военный офицер, уроженец Черновицкой области.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация, Захид.net

Детали: Черновчанин Александр Маланчук 1997 года рождения был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029.

Маланчук - выпускник Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

В 2019 году поступил на военную службу по контракту. Коллеги по службе сообщили, что он погиб вблизи поселка Лебединское Донецкой области.

Без сына остались родители, им уже сообщили о болезненной утрате, отмечает Захид.net.

Что предшествовало: За прошедшие сутки противник 14 раз нарушил режим тишины в Донбассе. Во время обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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