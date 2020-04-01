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Киев рынки не откроет – Кличко

Среда, 1 апреля 2020, 12:15
Киев рынки не откроет – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что продуктовые рынки в столице не будут открывать до улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Источник: Кличко на ежедневном онлайн-брифинге 1 апреля

Прямая речь: "Киев рынков открывать не будет. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в городе".

Детали: По словам Кличко, в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет.

В вопросе рынков и количества людей на них мэр призвал киевлян "вспомнить, откуда ситуация разогналась в китайском городе Ухань".

Что было раньше: 31 марта Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Предыстория:

  • В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. 
  • 25 марта на селекторном совещании с мэрами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно. Зеленаский попросил найти выход.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирусCovid-2019
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