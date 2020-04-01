Киев рынки не откроет – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что продуктовые рынки в столице не будут открывать до улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Источник: Кличко на ежедневном онлайн-брифинге 1 апреля

Прямая речь: "Киев рынков открывать не будет. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в городе".

Детали: По словам Кличко, в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет.

В вопросе рынков и количества людей на них мэр призвал киевлян "вспомнить, откуда ситуация разогналась в китайском городе Ухань".

Что было раньше: 31 марта Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Предыстория: