Киев рынки не откроет – Кличко
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Среда, 1 апреля 2020, 12:15
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что продуктовые рынки в столице не будут открывать до улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Источник: Кличко на ежедневном онлайн-брифинге 1 апреля
Прямая речь: "Киев рынков открывать не будет. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в городе".
Детали: По словам Кличко, в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет.
В вопросе рынков и количества людей на них мэр призвал киевлян "вспомнить, откуда ситуация разогналась в китайском городе Ухань".
Что было раньше: 31 марта Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.
Предыстория:
- В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает.
- 25 марта на селекторном совещании с мэрами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно. Зеленаский попросил найти выход.
Ирина Балачук, УП
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