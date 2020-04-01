Коронавирус: каждый третий не хочет, чтобы украинцев возвращали после закрытия границ

Каждый третий в стране не хотел бы, чтобы украинцев из иностранных государств возвращали после закрытия границ в связи с распространением коронавируса в мире.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 25-30 марта

Дословно: "34% считают, что власть должна возвращать всех граждан домой после закрытия границы, 24% считают, что нужно возвращать, но выборочно. 34% вообще считают, что вообще не нужно никого возвращать после закрытия границы".

Детали: При этом 53% опрошенных убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, преуменьшает ситуацию. 21% считает, что эта информация объективна, 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение.

Опрос проводился в две волны (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта) среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020).

Ошибка репрезентативности не более 4%.