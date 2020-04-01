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Коронавирус: каждый третий не хочет, чтобы украинцев возвращали после закрытия границ

Среда, 1 апреля 2020, 13:06
Коронавирус: каждый третий не хочет, чтобы украинцев возвращали после закрытия границ

Каждый третий в стране не хотел бы, чтобы украинцев из иностранных государств возвращали после закрытия границ в связи с распространением коронавируса в мире.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 25-30 марта

Дословно: "34% считают, что власть должна возвращать всех граждан домой после закрытия границы, 24% считают, что нужно возвращать, но выборочно. 34% вообще считают, что вообще не нужно никого возвращать после закрытия границы".

Детали: При этом 53% опрошенных убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, преуменьшает ситуацию. 21% считает, что эта информация объективна, 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение.

Что было раньше: С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы смогут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте

По данным МИД, по состоянию на вечер 28 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулись 129 716 граждан

Сейчас еще 11 тыс. 350 украинцев обратились в МИД и ждут возвращения в Украину.

Почему это важно: Граждане, которые возвращаются из-за границы, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию. Значительная часть больных COVID-19 в Украине - это люди, которые недавно вернулись из-за границы или контактные с ними лица.

 

Опрос проводился в две волны (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта) среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020).

Ошибка репрезентативности не более 4%.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19 из них 17 случаев - летальные, 10 человек выздоровели.
  • По состоянию на утро 1 апреля в мире с 860 793 случая заболевания 178 378 человек выздоровели и 42 354 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусопроссоциологияграница
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