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В Днипре закроют на карантин парки и запретят ремонты в многоквартирных домах

Среда, 1 апреля 2020, 13:12
В Днипре закроют на карантин парки и запретят ремонты в многоквартирных домах

Власти Днипра с 3 апреля закроют все парки в городе и запретят ремонты во многоквартирных домах.

Источник: мэр Днипра Борис Филатов в эфире телеканала "Украина-24"

Детали: По словам Филатова, после введения карантинных ограничений, в городе стало меньше праздношатающихся, но с потеплением люди все чаше стали выходить из самоизоляции. В связи с этим с пятницы 3 апреля в Днипре закрывают общественные места, парки. Мэр отмечает, что жители города воспринимают это плохо, не понимают, но власти ведут разъяснительную работу.

Филатов сообщил, что только за прошлые сутки Нацполиция и муниципальна варта оштрафовали на 17 тысяч грн 5 злостных нарушителей карантина.

Также комиссия департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций в Днипре приняла решение запретить в многоквартирных домах ремонты. Новостроек это не коснется.

Прямая речь: "Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Придется потерпеть".

Детали: Относительно предстоящих пасхальных праздников Филатов сообщил, что власти ведут переговоры с каждым храмом и просят составить списки прихожан, которые действительно посещают церковь постоянно, исповедуются и причащаются.

Силами мэрии планируют развозить таким мирянам продуктовые пасхальные наборы, которые централизовано освятят батюшки.

По словам мэра, до праздника (19 апреля) есть еще время, чтобы убедить всех священнослужителей пойти навстречу властям.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусДнепркарантин
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