В Днипре закроют на карантин парки и запретят ремонты в многоквартирных домах

Власти Днипра с 3 апреля закроют все парки в городе и запретят ремонты во многоквартирных домах.

Источник: мэр Днипра Борис Филатов в эфире телеканала "Украина-24"

Детали: По словам Филатова, после введения карантинных ограничений, в городе стало меньше праздношатающихся, но с потеплением люди все чаше стали выходить из самоизоляции. В связи с этим с пятницы 3 апреля в Днипре закрывают общественные места, парки. Мэр отмечает, что жители города воспринимают это плохо, не понимают, но власти ведут разъяснительную работу.

Филатов сообщил, что только за прошлые сутки Нацполиция и муниципальна варта оштрафовали на 17 тысяч грн 5 злостных нарушителей карантина.

Также комиссия департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций в Днипре приняла решение запретить в многоквартирных домах ремонты. Новостроек это не коснется.

Прямая речь: "Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Придется потерпеть".

Детали: Относительно предстоящих пасхальных праздников Филатов сообщил, что власти ведут переговоры с каждым храмом и просят составить списки прихожан, которые действительно посещают церковь постоянно, исповедуются и причащаются.

Силами мэрии планируют развозить таким мирянам продуктовые пасхальные наборы, которые централизовано освятят батюшки.

По словам мэра, до праздника (19 апреля) есть еще время, чтобы убедить всех священнослужителей пойти навстречу властям.