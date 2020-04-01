COVID-19: украинцы считают реакцию Зеленского эффективной, относительно Шмыгаля – колеблются
Более 50% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский эффективно отреагировал на угрозу распространения коронавируса в Украине, в то же время относительно премьера Дениса Шмыгаля – 44% затруднились ответить.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 25-30 марта
Дословно: "56% опрошенных считают реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной, 30% - дают противоположную оценку.
Относительно эффективности действий премьер-министра Шмыгаля, то 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные".
Детали: Относительно Министерства здравоохранения, то 38% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 46% - неэффективными. Относительно Министерства внутренних дел - 37% считают действия ведомства эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить.
Отмечается, что за последние две недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли.
Опрос проводился в две волны (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта) среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020).
Ошибка репрезентативности не более 4%.
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Предыстория:
- По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19 из них 17 случаев - летальные, 10 человек выздоровели.
- По состоянию на утро 1 апреля в мире с 860 793 случая заболевания 178 378 человек выздоровели и 42 354 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.