Коронавирус в Испании: более 100 тысяч зараженных и новый максимум смертности

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Среда, 1 апреля 2020, 13:41

В Испании число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч, умерших уже более 9 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные МЗ Испании.

За последние сутки в Испании зарегистрировали 864 смерти от коронавирусной болезни - это всего с начала эпидемии. Число умерших превышает 800 уже пятый день подряд. Всего от коронавируса в стране умерли 9053 человека.

По состоянию на 1 апреля в Испании подтверждены более 102 000 случаев заражения коронавируса. Это на 7719 больше чем предыдущих суток.

Из больниц уже выписались более 22500 человек. Более 51 000 сейчас госпитализированы. Из них почти 5900 находятся в реанимации - это на 5% больше, чем вчера.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

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Темы: Испания коронавирус Covid-2019


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