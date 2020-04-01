СБУ поймала интернет-агитаторов, которые за российские деньги распространяли фейки о COVID-19

СБУ разоблачила в Киеве группу интернет-агитаторов, которые за финансирование страны-агрессора распространяли фейки о COVID-19

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Группа интернет-агитаторов распространяла в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19.

Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Для распространения фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали из запрещенных российских соцсетей.

Задачи ставились заказчиками через закрытую группу в "ВКонтакте", где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе. Вознаграждение за противоправную деятельность поступала из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков.

Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов".

Продолжаются мероприятия по установлению как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов.

Что было раньше: За период действия карантина Служба безопасности Украины в целом обнаружила 81 человека, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них - 6 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны.