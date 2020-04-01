Венедиктовой нанимали американских лоббистов

Для генерального прокурора Ирины Венедиктовой еще на посту нардепа заказывали услуги в американских лоббистов для проведения встреч с чиновниками и представителями администрации президента США Дональна Трампа.

Источник: колонка на "Украинской правде" основателя StateWatch Александра Леменова

Детали: Леменов опубликовал договор между "ПолитА" и Zeppelin Communications о лоббистских услугах для украинцев.

В частности, в договоре речь шла об организации встреч на высшем уровне, включая сенаторов и администрацию президента США Дональна Трампа.

С украинской стороны список включал 10-15 потенциальных лиц, но по факту озвучили лишь 4 фамилии. Трое пиар-консультантов (Екатерина Одарченко, Тимур Чмерук, Сергей Клец) и экс-нардеп, а ныне генпрокурор Ирина Венедиктова.

Дать потенциальных встреч - начало марта 2020 года.

Американские лоббисты заключили соглашение с общественной организацией "ПолитА" на сумму в 1 доллар, а подписантом договора указана непосредственно Одарченко.

Сама Венедиктова на вопрос - кто инициировал поездку? Был ли это глава ОП Андрей Ермак? Кто оплатил услуги украинской стороны? Знала ли она, что эти американские консультанты имеют российский след и консультировали Путина-Трампа? Почему стоимость сделки составила всего 1 доллар? - ответила, что никакого согласия на поездку не давала и ничего не знает.

Одарченко, которая заключала договор, рассказала, что знакома с Венедиктовой с 2019 года, они вместе были на публичном мероприятии в Страсбурге и нынешний генпрокурор проявляла интерес относительно поездки в США.

Поэтому Одарченко, когда подписывала документы, внесла тогда еще нардепа в список, как и еще двух своих непосредственных коллег.

По ее словам, после назначения на должность в ГБР, Венедиктова отказалась от поездки из-за нехватки времени.

Также консультант рассказала, что документ попросил подписать директор Zeppelin Communication Майкл Капуто во избежание лишних вопросов со стороны органов США. Хотя они, по словам Одарченко, туда летели не из лоббистскими целями, а "попить кофе" и обсудить долгосрочные отношения с коллегами.

Относительно стоимости в "1 доллар", то Одарченко заявила, что она помогала Капуто аналитикой по Украине, включая с детализацией по отдельным кейсам, в том числе по Джо Байдену.

Леменов пишет, что лоббисты из Zeppelin Communication консультировали кампанию Трампа и еще раньше президента России Владимира Путина.

При этом минимальная стоимость услуг лоббистов в США исчисляется десятками тысяч долларов, поэтому договор за 1 доллар – это нарушение американского законодательства.