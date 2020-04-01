Эпидемия в Нидерландах: число погибших превысило 1170

2195 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 16:10

В Нидерландах количество погибших от коронавируса превысило 1170 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние сутки от коронавируса в Нидерландах погибли 134 человека, увеличив общее количество погибших до 1173.

"Двое из умерших – младшие 50 лет, но имели серьезные проблемы со здоровьем", - отмечают в сообщении.

Это несколько меньше, чем накануне, когда за сутки зарегистрировали рекордные 175 смертей.

Всего в стране уже 13614 подтвержденных случаев коронавируса, из них 1019 обнаружили за последние сутки. В больницах находятся почти 5160 пациентов – на 447 больше, чем накануне.

В комментарии к статистике отмечают, что иногда данные поступают с задержкой, поэтому часть случаев госпитализации и смерти могли произойти на несколько дней раньше, чем попали в статистику.

В региональном разрезе тенденции не изменились: в регионе Северный Брабанд постепенно уменьшается количество новых пациентов, нуждающихся в госпитализации; в Южной Голландии, Северной Голландии, Гелдерланде и Лимбурге оно все еще остается высоким.

Как сообщалось ранее, Нидерланды еще на месяц продлили закрытие школ, ресторанов, баров и музеев в связи с пандемией.

Темы: коронавирус Нидерланды


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Пропуска нет, маска есть. Не могу дальнейшее идти". Как работает киевский трамвай на карантине и кто на нем ездит 1 апреля 2020, 16:00
В Австрии уровень безработицы из-за коронавируса достиг наивысшего показателя с 1946 года 1 апреля 2020, 15:26
Закупка аппаратов ИВЛ и сбор средств: как бизнес помогает бороться с COVID-19 1 апреля 2020, 14:42
Все новости
Главные новости
К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ
В Украине успешно испытали ракету, способную поражать цель на расстоянии 120 км
Брат Ермака прокомментировал скандальные пленки
У Зеленского подумывают усилить карантин до режима "все в масках"
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

советы

Как пережить длительный карантин. Советы от космонавтов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!