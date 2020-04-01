Эпидемия в Нидерландах: число погибших превысило 1170

В Нидерландах количество погибших от коронавируса превысило 1170 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние сутки от коронавируса в Нидерландах погибли 134 человека, увеличив общее количество погибших до 1173.

"Двое из умерших – младшие 50 лет, но имели серьезные проблемы со здоровьем", - отмечают в сообщении.

Это несколько меньше, чем накануне, когда за сутки зарегистрировали рекордные 175 смертей.

Всего в стране уже 13614 подтвержденных случаев коронавируса, из них 1019 обнаружили за последние сутки. В больницах находятся почти 5160 пациентов – на 447 больше, чем накануне.

В комментарии к статистике отмечают, что иногда данные поступают с задержкой, поэтому часть случаев госпитализации и смерти могли произойти на несколько дней раньше, чем попали в статистику.

В региональном разрезе тенденции не изменились: в регионе Северный Брабанд постепенно уменьшается количество новых пациентов, нуждающихся в госпитализации; в Южной Голландии, Северной Голландии, Гелдерланде и Лимбурге оно все еще остается высоким.

Как сообщалось ранее, Нидерланды еще на месяц продлили закрытие школ, ресторанов, баров и музеев в связи с пандемией.