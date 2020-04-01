В ЕС назвали нарушением международного права указ Путина о земле в Крыму

Европейский Союз не признает указ президента РФ, которым большая часть оккупированного Крыма и город Севастополь были добавлены в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где лица без российского гражданства не могут владеть землей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря высокого представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Эта аннексия является явным нарушением международного права. Поэтому Евросоюз не признает и этот указ, который является еще одной попыткой насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что указ нарушает нормы международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг в направлении навязывания российского гражданства на полуострове. Он также может привести к произвольному лишению имущества.

"Европейский Союз и в дальнейшем ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз является непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом", - говорится в заявлении.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что указ Путина является нарушением норм международного гуманитарного права.