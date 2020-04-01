Кадыров с 5 апреля закрывает Чечню на въезд и выезд

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Среда, 1 апреля 2020, 17:31

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что с 5 апреля закрывает на въезд и выезд в Чечню, а все, кто хочет вернуться, должны это сделать до воскресенья.

Источник: прямой эфир Instagram Рамзана Кадырова, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Все, кто хочет вернуться, должны это сделать до 5 апреля. После этого никого не запустим, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов".

Детали: По его словам, после 5 апреля все административные границы Чечни будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Предыстория:

  • Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу рук для управления этой республикой как личной вотчиной взамен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.

Темы: Чечня Кадыров коронавирус Covid-2019


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