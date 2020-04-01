Тысячи российских военных готовятся к майскому параду

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Среда, 1 апреля 2020, 18:08

В разгар пандемии COVID-19 власти России не отказались от идеи проведения пропагандистского парада 9 мая и собрали на репетицию тысячи военных.

Источник: telegram-канал блогера Фашика Донецкого

Прямая речь блогера: "Москва. Подготовка к параду. Как думаете, сколько из этой толпы не доживут к 9 мая?".

Осторожно, нецензурная лексика!

Напомним: Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует провести парад на 9 мая, но намерен побывать перед этим в Москве.

Темы: коронавирус карантин Росcия


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