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Россия обещает вернуть своих граждан из Украины, но не знает когда и как

Среда, 1 апреля 2020, 18:25
Россия обещает вернуть своих граждан из Украины, но не знает когда и как

В посольстве России в Украине заявили, что работают над организацией вывоза на родину граждан РФ, которые остались в Украине из-за закрытия границ, но ни даты, ни способа, которым вернут россиян, назвать не смогли.

Источник: представитель посольства РФ в Украине, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Посольство продолжает прорабатывать вопрос возвращения оставшихся в Украине россиян на родину.

После отправки первого состава в Украине осталось порядка трех сотен россиян, которые желают вернуться в РФ, но не смогли этого сделать".

Детали: Отмечается, что часть россиян смогла вернуться в РФ самостоятельно, используя другие способы пересечения границы.

По словам представителя посольства РФ, новых обращений от граждан России в Украине с просьбой помочь вернуться домой почти не поступает.

После эвакуации 27 марта спецпоездом "Киев - Москва - Киев" из Украины в Москву выехали более 700 человек.

В посольстве РФ заявили, что не все желающие смогли вернуться, поэтому там начали обрабатывать возможность направления дополнительного поезда по этому маршруту.

При этом о дате и конкретной перспективе реализации этого процесса в учреждении сообщить не смогли.

Предыстория:

  • Российская Федерация обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД Украины согласовал им такую ​​возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва. 27 марта в Россию таким поездом выехали более 700 человек, большинство из которых - граждане РФ.
  • Обратно из Москвы в Киев прибыли более 700 украинцев.
  • С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирских перевозок, граждане могут пересечь их пешком или автомобилем.
  • В ГПСУ объясняли, что после введения ограничений на государственной границе те эвакуационные рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине. То же касалось спецпоезда из Москвы.

Темы: РосcияУкраинакарантинграницакоронавирус
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