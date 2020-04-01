Россия обещает вернуть своих граждан из Украины, но не знает когда и как
В посольстве России в Украине заявили, что работают над организацией вывоза на родину граждан РФ, которые остались в Украине из-за закрытия границ, но ни даты, ни способа, которым вернут россиян, назвать не смогли.
Источник: представитель посольства РФ в Украине, российское издание ТАСС
Прямая речь: "Посольство продолжает прорабатывать вопрос возвращения оставшихся в Украине россиян на родину.
После отправки первого состава в Украине осталось порядка трех сотен россиян, которые желают вернуться в РФ, но не смогли этого сделать".
Детали: Отмечается, что часть россиян смогла вернуться в РФ самостоятельно, используя другие способы пересечения границы.
По словам представителя посольства РФ, новых обращений от граждан России в Украине с просьбой помочь вернуться домой почти не поступает.
После эвакуации 27 марта спецпоездом "Киев - Москва - Киев" из Украины в Москву выехали более 700 человек.
В посольстве РФ заявили, что не все желающие смогли вернуться, поэтому там начали обрабатывать возможность направления дополнительного поезда по этому маршруту.
При этом о дате и конкретной перспективе реализации этого процесса в учреждении сообщить не смогли.
Предыстория:
- Российская Федерация обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД Украины согласовал им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва. 27 марта в Россию таким поездом выехали более 700 человек, большинство из которых - граждане РФ.
- Обратно из Москвы в Киев прибыли более 700 украинцев.
- С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирских перевозок, граждане могут пересечь их пешком или автомобилем.
- В ГПСУ объясняли, что после введения ограничений на государственной границе те эвакуационные рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине. То же касалось спецпоезда из Москвы.