Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От коронавируса умер госсекретарь в правительстве Сербии

Среда, 1 апреля 2020, 18:47

От коронавируса умер государственный секретарь из Министерства охраны окружающей среды Сербии Бранислав Блажич.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Бранислава Блажича госпитализировали с коронавирусной инфекцией 24 марта, сегодня стало известно о его смерти. Ему было 63 года.

Блажич был членом Радикальной партии и соучредителем правящей Прогрессивной партии, министром экологии в конце 1990-х годов, а с октября 2017-го он занимал должность государственного секретаря в Министерстве охраны окружающей среды.

Это первый случай смерти от COVID-19 среди чиновников Сербии.

По состоянию на 1 апреля, в Сербии зарегистрировано 1060 подтвержденных случаев коронавируса и около 30 погибших.

Темы: коронавирусэпидемияСербия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: