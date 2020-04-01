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Зеленский сравнил коронавирус с "Чернобылем"

Среда, 1 апреля 2020, 19:09
Зеленский сравнил коронавирус с Чернобылем

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал не пренебрегать угрозой коронавируса.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Дорогие граждане! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайские демонстации. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима".

Так вот - коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока - остаемся дома".

Украинская правда

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Темы: коронавирусЗеленский
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