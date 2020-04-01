Президент: Кроме борьбы с невидимым врагом продолжается война на Востоке

Президент Владимир Зеленский призвал помнить, что помимо борьбы с эпидемией коронавируса Украина ведет постоянную войну с агрессором на Востоке.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Ежедневно большинство новостей посвящено короновирусу и цифрам заболевших граждан. Но мы не должны забывать, что кроме борьбы с невидимым врагом, у нас идет война на Востоке.

За прошедшую неделю в зоне проведения операции Объединенных сил, к сожалению, погибли двое наших бойцов и восемь получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Спасибо украинским воинам за службу!".