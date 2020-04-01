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В Чехии маски для ныряния превращают в респираторы для борьбы с коронавирусом

Среда, 1 апреля 2020, 19:50

Чешские ученые превратили маски для снорклинга, доступные в местных магазинах спортивных товаров, в защитные респираторы для врачей, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Команда из Чешского технического университета (CVUT) добавила к маскам для ныряния фильтры военного уровня. В местных магазинах такая маска стоит примерно 600 крон ($24 доллара США).

Исследователи заявили, что испытания показали, что модернизированные маски превзошли защиту респираторов FFP3, которые считаются одними из самых качественных фильтров.

"Мы отдаем маски в больницы в Праге и в других местах. Мы уже сделали 2200 штук, и на этой неделе планируем еще 10000", - сказал президент CVUT Войтех Петрачек.

По состоянию на среду в Чехии 3330 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 32 человека.

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