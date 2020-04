В Чехии маски для ныряния превращают в респираторы для борьбы с коронавирусом

Чешские ученые превратили маски для снорклинга, доступные в местных магазинах спортивных товаров, в защитные респираторы для врачей, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Команда из Чешского технического университета (CVUT) добавила к маскам для ныряния фильтры военного уровня. В местных магазинах такая маска стоит примерно 600 крон ($24 доллара США).

