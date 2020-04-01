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В Одесской области весь день пылает национальный природный парк

Среда, 1 апреля 2020, 20:55
В Одесской области весь день пылает национальный природный парк

На территории Нижнеднестровского национального природного парка от ночи 1 апреля продолжается пожар.

Источник: ДСНС Одесской области, Facebook страница парка

Детали: Возгорание произошло еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса – Рени.

Утром пламя уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, на правом берегу реки, напротив села Маяки.

Около 13.00 горел в нескольких ячейках, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы.

Работники Нижнеднестровского НПП собственными силами пытались потушить огонь, но им даже вместе со спасателями это не удалось. "Выгорели большие площади", сообщают в парке.

Как сообщили УП в пресс-службе национального природного парка,за Днестровским лиманом до сих пор "видно зарево".

Украинская правда
Темы: Одесская областьГСЧСпожар
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