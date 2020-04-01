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В Нидерландах ушел с должности главный прокурор, занимавшийся делом МН17

Среда, 1 апреля 2020, 21:00

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который, в частности, занимался расследованием дела МН17, с 1 апреля 2020 уходит с должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

В должности генпрокурора Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал, среди прочего, за уголовное расследование дела сбитого самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.

Вестербеке по инициативе родственников погибших в катастрофе MH17 была вручена награда за работу над расследованием.

Он получил Орден Оранских-Нассау - это орден Нидерландов, который вручается за особые заслуги перед государством.

Темы: НидерландыГенпрокуратураMH17
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