В Нидерландах ушел с должности главный прокурор, занимавшийся делом МН17
Среда, 1 апреля 2020, 21:00
Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который, в частности, занимался расследованием дела МН17, с 1 апреля 2020 уходит с должности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.
"С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", - заявили в пресс-службе прокуратуры.
В должности генпрокурора Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал, среди прочего, за уголовное расследование дела сбитого самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.
Вестербеке по инициативе родственников погибших в катастрофе MH17 была вручена награда за работу над расследованием.
Он получил Орден Оранских-Нассау - это орден Нидерландов, который вручается за особые заслуги перед государством.