Коронавирус: только 3% украинских суддей обеспечены масками

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Среда, 1 апреля 2020, 23:57

Из-за значительного дефицита средств защиты в период карантина и из-за недофинансирования лишь 3% украинских суддей обеспечены медицинскими масками.

Источник: руководитель пресс-центра Судебной власти Украины Оксана Лысенко, которую цитирует hromadske

Прямая речь Лысенко: "У нас печальная статистика, когда суды не обеспечены даже масками, уровень обеспечения составляет 3%. И такая проблема переведена на самих суддей и самих работников аппаратов судов. И это накладывает на суддей личную ответственность - как обеспечить безопасную работу в условиях пандемии".

Детали: Она отметила, что из-за дефицита бюджета Высший совет правосудия обращался к правительству. Также суды испытывают значительный дефицит кадров.

Что было раньше: Следственные судьи районных судов Киева сообщили о возможной вспышке коронавируса COVID-19 в Лукьяновском СИЗО столицы.

Темы: коронавирус суд карантин


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