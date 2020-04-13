Рада приняла изменения в госбюджет

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Понедельник, 13 апреля 2020, 15:11

Темы: коронавирус Верховная Рада


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