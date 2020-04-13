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Понедельник, 13 апреля 2020, 17:04

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в понедельник, 13 апреля, в Киеве ожидается высокая пожарная опасность.

Источник: Держнавна служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, по Киеву 12-13 апреля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность".

Детали: Кроме того, 13 апреля в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый). 14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним:

  • 13 апреля Верховная Рада увеличила штрафы для поджигателей растительности до 153 тысяч гривен.
  • По данным ГСЧС с начала года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров экосистем, пожарные призывают не поджигать сухой травы, потому что если ситуация с возгоранием не изменится, то к концу года выгорит вся страна.
  • В частности, с 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции в результате умышленного поджога травы "ради забавы".

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСКиев
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