Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в понедельник, 13 апреля, в Киеве ожидается высокая пожарная опасность.

Источник: Держнавна служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, по Киеву 12-13 апреля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность".

Детали: Кроме того, 13 апреля в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый). 14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним: