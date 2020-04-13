Противники "антиколомойского" законопроекта попытаются выдать его за неконституционный

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что противники так называемого "антиколомойского" законопроекта решили осуществить попытку признать его неконституционным.

Источник: Facebook-страница члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "Кажется, что оппоненты банковского закона решили осуществить попытку признать его неконституционным.

Поэтому собрали подписи 1/3 правового Комитета (именно он определяет вопросы, связанные с Конституцией) для проведения завтра в 14:00 своего заседания".

Что предшествовало: Сейчас фракция "Слуга народа" проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским, где планировали обсудить вопросы изменения в регламент для принятия "антиколомойского" законопроекта.

По данным УП, изменения, которые разблокируют быстрое принятие банковского закона, должны рассматривать на внеочередном заседании парламента, которое хотят созвать 15 апреля.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Сейчас более 16 тысяч поправок, которые подали в законопроекту пытаются свести в одну таблицу.

В дальнейшем профильный комитет должен проработать и объединить подобные правки в блоки и только после этого законопроект попадет в парламент, онднако рассмотрения закона о банках на этой неделе в Раде ожидать не стоит.

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